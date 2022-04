Cyril COUSERGUE

Disponible et en recherche d'un poste de DAF/CFO ( CDI ou mission ) orienté vers l'industrie et l'international en adéquation avec mes compétences :

- MBA en Finance (Duke university)

- 25 ans d'expérience de la finance dans l'industrie (controleur / directeur financier dans des groupes internationaux, US GAAP, Sarbanes Oxley)

- maîtrise des ERP (implantation de SAP)

- expérience de l'animation d'équipe et de l'international (expatriation de 2 ans en GB)

- bilingue anglais + portugais courant



Mes compétences :

Europe

International

Finance

DAF

Direction des ressources humaines