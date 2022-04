Cyril COUSIN

Le Groupe Transat en France est constitué depuis Novembre 2013, groupe au sein duquel exercent les marques commerciales LOOK Voyages, Vacances Transat et Air Transat.



La BU Distribution regroupe les 3 segments B2C de nos métiers : Nos agences de voyages (44), nos enseignes, nos Sites internets (& Call Center) et nos ventes individuelles assurées par nos partenaires CE , mutualistes & Collectivités



Cette direction représente 200 Millions de volume d'affires sur les 500 millions de Transat en France et ce sont quelques 130 Collaborateurs qui oeuvrent quotidiennement à satisfaire nos nombreux clients en atteignant les objectifs du 3 ème pôle de tourisme su rle marché Français.