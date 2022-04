Cyril CRESPIN

Maitrise d'œuvre et ingénierie générale - Conception et suivi de la réalisation

Bureau d'études "Fluides" et Structures

(CVC, Electricité, SSI, GTC, Sprincklage, froid commercial, désenfumage, optimisation énergétique, ...)

Bâtiment neufs ou réhabilitation ; mise en conformité

Experts en remodeling d'ERP en site occupés

Centres commerciaux, magasins, GMS

Industrie, tertiaire, logements, piscines et thalassothérapie, hospitalier

Unités de production pharmaceutiques et laboratoires, biotechnologies, ...

Microélectronique, Data centers, ...



Concevoir Innover Réaliser





