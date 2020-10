Charles PZT

Après 8 années d'expérience en tant que cadre commerciale dans le secteur de l'automobile au travers de différents modes de distributions (constructeur, concessionnaire et loueur international), j'accompagne depuis 2010 les dirigeants et décisionnaires dans leur prise de décision sur les sujets achats hors production (moyens généraux).



Toujours désireux de satisfaire mes clients internes et externes tout au long de ma carrière, et fort d’une expérience acquise aussi bien en PME qu’en multinationale, je mets aujourd’hui tout mon savoir faire au service de sociétés soucieuses d’optimiser leurs charges, au travers de COMPAREVA.



« Accompagnement, pilotage et contrôle de la mise en place des solutions »



Me contacter : cpouezat@compareva.fr



Au plaisir de vous lire.



Charles POUËZAT.