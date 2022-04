Cyril CUCHE

Je suis vigneron dans le Gard depuis 12 ans et producteur de céréales.Cela représente 55 ha de vignes conduites en BIO et 120 ha de céréales dont 30 ha en BIO .Il s'agit d'un domaine familial que j'ai choisi d'exploiter après avoir passé 5 ans en Guadeloupe comme courtier en produits financiers et défiscalisation industrielle.

Nous nous développons sur l'appellation AOP Duché d'Uzes.Nous sommes sur des rendements moyens de 45 hl/ha.



Le domaine s'étend sur une surface de 350 ha dont 200 en terres cultivable. Outre les 55 ha de vignes Bio nous venons de demander la certification sur l'ensemble des terres en grande culture.

nous avons conscience plus que jamais de l'importance d'un traitement radicalement différent de la nature.

D'ici à 2 ans l'ensemble des terres seront certifiées Bio.

Pour des territoires performants sains et durable nous nous devons d'imaginer l'avenir...



Il n'existe que peu de choses ou il n'y a rien à perdre ni à gagner,seulement quelque chose à partager,qui nous dépasse.

Le vin en fait partie au même titre que la poésie ou la musique...







Mes compétences :

Agriculture

Vin

Oenologie

Écologie