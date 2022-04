Cyril DAILLY

Gestion de projets:

===============

- Définir et planifier les projets

- Exécuter et suivre l'avancement

- Environnement multi site, multi langue et multiculturel

Management d'équipe:

===================

- Manager des équipes de 1 à 5 personnes

- Gérer les relations transverses multi site, multi langues et multiculturelles

- Recruter et accompagner les sous-traitants



Plus de 10 ans d’expérience en développement logiciel temps réel.