L’histoire de Kap IT commence avec le challenge de deux passionnés du logiciel, Cyril Daloz et son ami Julien Revel qui entreprennent de fonder cette SSII, en 2005.



Structure à taille humaine, composée de 50 experts Flex et RIA (Applications Internet Riches), Kap IT entretient avec la communauté Adobe, un partenariat reconnu et privilégié.



Son centre de R&D, Kap Lab, se spécialise dans la création de logiciels et de composants de Data Visualization innovants qui mobilisent l’intérêt de plus de 15 000 développeurs, à travers le monde(http://lab.kapit.fr/ ).



Adepte des méthodologies agiles et emprûnte d’un fort esprit d’équipe, Kap IT a su faire valoir son savoir-faire dans des projets menés à bien avec PSA Peugeot-Citroën, Airbus, Geodis, SNCF, Société Générale ou encore Thales.



Son goût pour les défis innovants n’est donc pas prêt de s’essoufler...



Mes compétences :

Adobe

Data visualization

Design

Ergonomie

Flex

Internet

JAVA

LiveCycle

RIA

Rich Internet application

Visualization