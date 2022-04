Cyril DE BALANDRAS-LABOISSE

Bonjour,



Professionnel des systèmes d’Information, j’ai vingt ans d'expérience significative en matière d'intégration, d'organisation et d'administration.



Je pense être en mesure d’apporter une contribution essentielle au renforcement de la stratégie informatique et à sa mise en application au sein de l’entreprise.



Homme de missions passionné, j’ai le goût de relever les défis en phase de croissance et d'accélération des projets comme en période de restructuration.



Cordialement

Cyril de Balandras



Mes compétences :

Ressources humaines

Santé

Gestion des risques

Finance

Gestion de projet

Management