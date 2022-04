Karine LIERES-ANDRE*

Après 13 ans d'activité intense et passionnante dans la communication numérique en agence en tant que directrice conseil, puis dans le tourisme d'aventure comme directrice marketing et communication chez Allibert Montagnes et Déserts, je m'investis aujourd'hui comme responsable de communication marketing/communication externalisée auprès des TPE/PME en Rhône Alpes pour les accompagner dans leur stratégie marketing communication et leur mise en oeuvre.



Mes spécialités :

- marketing : VAD et nouvelles technologies, relation client multicanale

- communication : positionnement et stratégie de communication, communication éthique, de proximité, outils de vente tout support (web, print).



Mes compétences :

Vente à distance

Marketing direct

Web

Webmarketing

Prospection

Marketing sportif

Tourisme