LBS environnement apporte qualité et sérénité à vos contrats de services de collecte, traitement et valorisation des déchets.

La méthode LBS environnement s’articule autour de deux principes : la réduction des coûts et la vérification de la qualité de service durant la vie du contrat.

LBS environnement VOUS ACCOMPAGNE TOUT AU LONG DE LA VIE DE VOTRE CONTRAT :

1- Négociation et choix du fournisseur

Audit de l’existant

Appel d'offres ou consultation

Consultation et négociation

Rédaction et signature du contrat



2- Mise en place et suivi du contrat

Lancement de la prestation

mise en place d'un reporting de satisfaction trimestriel, visites tripartites du site et organisation d'un bilan contradictoire de satisfaction tous les ans.



Pour une négociation réussie, il y a 3 incontournables :

1- une définition précise des objectifs

2- une préparation minutieuse

3- une formulation claire des demandes.



C'est cette conviction qui m'a conduit, après 16 années d'expérience comme commercial au sein de deux grands groupes, spécialistes du déchet et de la valorisation, à créer LBS environnement.



Commercialisant des prestations de collecte et de valorisation de déchets, je me suis aperçu que le choix de la plupart des entreprises se résume à prendre le moins cher parmi 3 devis. Le cahier des charges est très succinct et les négociations basées sur la renommée, le contact voire uniquement le prix.



La collecte des déchets est le parent pauvre des prestations de service et les acheteurs négligent bien souvent ces contrats. Ce que les établissements ne veulent pas faire, ce qui n'est pas leur cœur de métier, il faut l’externaliser : c'est moins cher, moins conflictuel et en plus de meilleure qualité.

Cyril de Castellan

Directeur

06 10 16 30 21

cyril.decastellan@gmail.com



Mes compétences :

Responsable commercial