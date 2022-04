Cyril DE VRIESE

Près de 10 années d'expérience auprès d'industriels du secteur du BTP et de la construction, au sein de différentes servies complémentaires (Marketing, Recherche et développement et Commerce). J'ai la chance d'avoir pu m'enrichir professionnellement auprès d'entreprise de différente taille (de la TPE au grand groupe).



Mes compétences :

Management d'équipe

Analyse stratégique

Communication

Marketing opérationnel

Marketing direct

Marketing stratégique

Force de proposition

Rigueur