Cyril DECLOMESNIL

Issu du milieu agricole, je me suis dirigé après l’obtention de mon Bac S vers une école d’Ingénieur en Agriculture à Beauvais (ex ISAB Institut Supérieure d’Agriculture de Beauvais)

Aprés 5 années d’études dont 18 mois de stages, j’ai fini par un stage de fin d’études au sein de la banque BNP Paribas vers laquelle j’ai été embauché dès la fin de mon stage sur un poste de Chargé d’Affaires Agricoles dans le Calvados (basé à Caen)

Après 4 années sur ce poste (et la nomination en 2012 de Responsable Régional Agricole bas-normand BNP Paribas), la banque m’a proposé un nouveau défi de manager que j’ai accepté aussitôt.

Je suis resté 1,5 an sur ce 1er poste de Directeur d’Agence avant de prendre la responsabilité d’une agence plus grande à CAEN Venoix où je travaille toujours depuis Mai 2016.



Mes compétences :

Conseil bancaire auprès de clients

Gestion d’une Association locale (ASC BNP Paribas

Gestion des réclamations & Conflits

Management de collaborateurs