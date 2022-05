Mathilde SION

Ingénieur en agro-alimentaire et santé de l'Institut Polytechnique LaSalle Beauvais (issu de la fusion de l'IGAL et de l'ISAB)



Je suis actuellement superviseur de production chez Barry Callebaut, (Louviers 27).

Dans une usine repartie sur 6ha, je dois préparer et suivre les productions afin de garantir la sécurité du produit et du personnel.

Respect des coûts de main d'œuvre et de matières premières.

Management du personnel.

Amélioration continue.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Chef d'équipe

Production

Alimentaire

Santé

Management

Qualité

Amélioration continue