Cyril DECONINCK

Www.cyrildeconinck.fr



www.blankfix.fr



Développement et intégration web (niveau 2):

html5, xhtml, css3, php, mysql, javascript. Certification Thélia. Conception de sites internet sur-mesure, optimisation du référencement naturel, webdesign, CMS (Joomla, Drupal, Wordpress ,Spip, Thélia), développement et intégration from scratch. Photoshop, Illustrator.



Autres compétences:

Management, spécifiquement en restauration-rapide sur des produits frais (cinq employés, gestion des stocks, comptabilité, commandes en flux tendu). Vente, rayonnage, agent administratif, archiviste.



Formation initiale:

Cursus littéraire, structuration de l'information, impact du rédactionnel et de la littérature sur les médias et les métiers de l'édition.



Mes compétences :

CSS3

MySql 5

Javascript

Php 5

HTML/XHTML

JQuery

Restauration

Management

Web

Graphisme

Communication online

Créativité

Rédaction

Responsive Design

Ux design