Cyril DEFLESSELLES

Dirigeant d'Ingélis, Société de services et d'ingénierie spécialisée dans :

- le développement d'applications

et

- le test

dans le domaine des Télécoms, de l'Internet, de la Monétique et du sans contact (cartes, passeports électroniques,...).

Compétences Ingélis : Java, C/C++, technologies Web/Internet, téléphonie mobile, NFC, sans contact.



Mes compétences :

Expert

Internet

J2EE

JAVA

Java j2ee

NFC

Prestations de services

Programmation

Programmation Java

Réseaux locaux

RFID

Sans Contact

Serveurs vocaux

Services réseaux

WI-FI

WiFi

Wifi…