Martine DEFLESSELLES

Depuis 6 ans, après différentes expériences dans des sociétés de services spécialisées en Télécom et en Monétique, nous avons créé une société qui compte à ce jour plus de 15 personnes. Nos principaux secteurs d'activité :

- Ingénierie informatique : Conception et développement sur cahier des charges de logiciels et d’applications dans le domaine des Télécoms et des transactions électroniques dans le domaine des Télécoms, téléphonie mobile, Bancaire, Santé, Industrie.

- Internet : création de sites internet, et hébergement de sites

- Vocal : Hébergement de services vocaux

- Monétique : tests et expertise de cartes et lecteurs sans contact



Mes compétences :

Gestion administrative

Gestion du personnel

Manuel qualité

Montage

Qualité

Sans Contact