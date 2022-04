Cyril DELAGE-DAMON

Suite à mon cursus informatique et réseau telecom, j'ai eu la possibilité de suivre une formation de technicien fibre optique, je suis capable d'intervenir aussi bien en d1, d2 et j'ai une approche bureau d'études .

Ayant une excellente relation client ,je me suis spécialisé en d3.

Dynamique et minutieux, je recherche actuellement une entreprise recherchant des techniciens d3 sur la région bordelaise



Mes compétences :

Aide et formation à l'utilisateur

Dépannage de poste informatique

Administration et supervision réseau informatique

Rédaction devis et documentations métier

Mise en place et administration d'environnement vi