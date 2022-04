Cyril DELHAYE

Officier de Gendarmerie en cours de reconversion, je dispose de solides compétences en matière de management opérationnel, élaboration et conduite de processus décisionnels et gestion des ressources humaines. Habitué des situations de grande tension voire de crise, je détiens les qualités et le sang froid nécessaires pour mener et motiver des équipes.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Management opérationnel

Encadrement

Enseignement

Management

Gestion de crise