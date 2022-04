Cyril DELIONNET

Ancy Rope Access est une société spécialisée dans les travaux d'accès difficiles,travaux sur cordes. Les prestations développées sont axées sur les métiers du bâtiment tels que la maçonnerie, zinguerie, plomberie, le nettoyage et tous les systèmes de protections antichutes hommes/objets.



L'audit de site permet à nos clients d'obtenir une vision globale de mise en sécurité de leur patrimoine immobilier dans le domaine des risques de chutes de hauteur.



Nous installons des équipements normés et répondant à la réglementation en vigueur.

Ancy Rope Access intervient dans tous les domaines nécessitant l'intervention de personnel spécialisé sur cordes ou nacelles.

Nos techniciens sont tous au minimum CQP1/IRATA 1 et SST et possèdent CACES nécessaires à la conduite d'engins élévateurs.



Notre rayon d'intervention est national.





Contact: ancyrope@gmail.com



Mes compétences :

GUITARE

Nettoyage

Sécurité

Travaux sur cordes