Cyril DELSARTE

J'ai tenu différents postes en industrie pétrochimique en tant que dessinateur projeteur pendant environ 7 ans puis préparateur / superviseur de chantiers en maintenance courante (tuyauteries, appareils statiques, génie civil ...), ainsi que pour des arrêt d'unités pendant environ 9 ans , ce qui m'a permis d'acquérir une certaine autonomie et expérience.

Mes connaissances du milieu pétrochimique et des procédures en vigueur ainsi acquises, me permettent de faire face aux contraintes d'exécution de travaux et de réglementations dont je peux être amener à rencontrer sur le terrain, mais aussi d'apporter de nouvelles solutions technique pouvant aider au bon fonctionnement d une société.

Je me tiens a votre disposition pour vous rencontrer et vous fournir tout détails complémentaire sur ma motivation et ma polyvalence.



Mes compétences :

Superviseur

Tuyauterie

Appareil statique

Qualité

Management

Maintenance

Ingénierie

Gestion de projet

Environnement

Chimie

Production