Cyril DENIS

Je me passionne très vite pour les petites constructions en bois ou métal. Je suis des études de génie mécanique et de constructions métalliques au Lycée Monge pour enfin aboutir sur une école d’architecture. 2 années à l’Ecole d’Architecture de Grenoble me permettent d’apprendre les bases du dessin et du projet à mettre en oeuvre dans les maquettes architecturales.



Durant ces 2 années, je travaille pour l’agence Chabal Architectes sur plusieurs Quartiers de Semi Liberté et pour le GRoUPE EoLE sur la réhabilitation d’une maison de retraite.



Ensuite je pars faire ma 3e année de licence à l’Ecole d’Architecture de Marseille-Luminy où je me spécialise dans les maquettes, ma vocation étant enfin trouvée. Une fois la licence en poche, je recherche un atelier pour mettre à profit mon amour de la maquette.



L’atelier Amédéo m’accepte. Un bel atelier de maquette avec grand espace de travail, découpe laser, etc. Une collaboration de 2 ans durant laquelle mes compétences de maquettiste vont se développer pour en arriver au niveau d’aujourd’hui.



Enfin, la creation d’ARCHISET Creation... Depuis 2010, déplacement dans les ateliers d’architecture de Marseille, Lyon, Paris, Chambery, pour la conception des maquettes d’étude pour tous types de projets.



Mais egalement une collaboration en sous traitance pour la maquette de concours, de promotion et d'industrie. (Travail sur tunneliers)



Mes compétences :

Microsoft Office Professional 2010

Coreldraw

Autocad

Adobe photoshop

sketchup