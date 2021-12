Cyril DENIZOT

Depuis longtemps intéressée par la nature, l'environnement et les soins naturels, je me suis orienté vers la pharmacie afin de pouvoir apporter conseil dans ce domaine et permettre aux personnes de rompre avec le 'tout allopathie'. Préparateur en pharmacie depuis 14 ans, principalement orienté vers le conseil en phytothérapie et aromathérapie, j'aime la rigueur et la qualité du service rendu.

Travaillerai volontiers pour un laboratoire de phytothérapie ou d'aromathérapie, ou autre, région est de la France.

Caractère indépendant et intuitif.

Permis B, véhicule personnel.



Mes compétences :

Rigueur

Aromathérapie

Marketing

Vente

Caduciel

Microsoft Excel

Winpharma

Microsoft Word