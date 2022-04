Cyril DENONAIN

Actuellement Global Communications & Digital Manager chez Saint-Gobain (Avivité Gypse et Plafonds), j'accompagne les populations Marcoms des BUs locales sur tous les sujets communication et digitaux au travers de guidelines (branding, identité visuelle PRINT/DIGITAL/PACKAGING, guide de la strategie digitale), outils digitaux transverses (DAM, outils de gouvernance web, dashboard digitaux,...), outils digitaux mutualisés (usine à sites Drupal, apps d'efficience marketing et commerciale, apps d'aide à la vente), partage d'expérience entre communicants des zones EU/NA, Asie et Amérique Latine



- Encadrement d'une chargée de communication et d'une analyste digitale

- Définition et suivi budgétaire

- Preparation du plan à 3 ans



J'ai plus de 16 ans d'expérience dans le secteur du digital comme chef de projets, consultant ou responsable digital au sein de sociétés utilisatrices (IAP, Telco, Matériaux de construction) ou cabinets conseil.



Mes compétences :

Communication

Marketing

Média

réseaux sociaux

Web

Management opérationnel

Apple iOS

Stratégie de communication

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Stratégie digitale