Cyril DEPRET

Ingénieur en chimie et génie des procédés, Executive MBA / Leadership, compétences forte en management de production et de projets globaux complexes / 20 ans d’expériences diversifiées en management opérationnel: production, transferts, développement, engineering et maintenance.



COMPETENCES



Management opérationnel :

- Gestion d’unités incluant plusieurs bâtiments, ateliers et pilotes de production et de développement.

- Gestion d'équipe multiculturelle en environnement international avec interfaces multiples.

- Gestion du changement. Fusion et restructuration d’organisations.

- Mise en place d’outils d’amélioration continue et de lean (VSM, 5S, +QDCI, TRS, KPI, etc…).



Compétences Techniques :

- Maîtrise en production et développement chimique de principes actifs.

- Maîtrise en production biochimique de principes actifs.

- Transferts technologiques et validations de produits. Projets d’amélioration et d’investissements.



Mes compétences :

Gestion

Organisation

Bonnes Pratiques de Fabrication

Production

Norme HSE

Investissement

Chimie

Maintenance

Qualité

Biochimie

Management

Gestion de projet

Gestion du changement

Biotechnologies

Organisation industrielle

Calcul de coûts

Réduction des coûts