Cyril DESMARGEZ

Concepteur-rédacteur senior 360, j'ai débuté chez Bates France sur le budget Mars avant de travailler chez MC Cann sur le budget Nestlé.



Après cette première expérience dans la Pub, j'ai intégré l'agence hors médias eccla.



J' ai ensuite créé ma structure de création (la baignoire), puis, pris les fonctions de co-responsable de la création hors médias sur le budget Canalsat/Canal+ chez BETC.



La poste, Mr Bricolage, Carrefour, Shoppi, Samsung, CIC, Bouygues Télécom, Peugeot… Sous la responsabilité d'un directeur de création, avec un DA, ou de façon plus autonome, j'ai participé à la conception de nombreuses campagnes on et off line.



Toujours à la recherche d'une bonne idée à trouver et à défendre, je reste curieux de tout, et désireux de rencontrer de nouvelles personnes avec qui partager mon envie de faire des choses.









Mes compétences :

Publicité

Réseaux sociaux

Conception-rédaction

Rédaction

Brand content