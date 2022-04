Christophe BERLANDI

Créatif depuis 14 ans en agence chez Geometry Global (WPP), Grenade&Sparks, Diamant vert, Alerte Orange, et en Free-lance (BETC EURO RSCG, Ogilvy, Isobar, Mégalo&Company, Native, Nouveau Bélier...)



Ces différentes expériences m’ont permis de participer à de nombreuses campagnes publicitaires et ainsi exercé mon savoir-faire de directeur artistique 360° sur les différents supports Print, TV, et digital.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mon dossier : http://cargocollective.com/langevinberlandi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Spécialité : CREATION 360°



• Campagne médias classique (Film, TV, Radio…)

• Mécanique Sociale Média

• Développement de concepts créatifs multi-supports

• Campagne Cross-Médias

• Développement de contenus

• Guérilla Marketing





CONSEIL, MANAGEMENT :



• Encadrement des équipes créatives, organisation et suivi des projets,

• Présentation client.



Mes compétences :

Direction artistique

Créativité

Publicité