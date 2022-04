Cyril DIESIS

Actuellement en poste, je cherche à relever de nouveaux défis en travaillant dans un environnement dynamique qui offre des possibilités de développement professionnel.



Diplômé d’un Master Product et Design, j’ai pu valider mes compétences en tant que designer en travaillant dans des agences de Design d’espace, de mobilier et de packaging.



Passionné par le développement de projets mêlant création et technique, j’ai coordonné la conception de mobilier et d’objets signalétiques de la phase d’esquisse au produit fini. J’ai ainsi renforcé mon goût et mon savoir-faire pour un travail nécessitant créativité, réactivité et autonomie.



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Microsoft Excel

Microsoft Word

Vray

3D Studio Max

SolidWorks

Keyshot

Design

Adobe Photoshop

Microsoft PowerPoint