Cyril DRUJONT

25 années d'expériences dans la création graphique et la direction artistique.

Mes compétences dans le domaine de l'édition, de l'identité visuelle, du site internet, du packaging m'amènent à travailler pour : des Magazines, des producteurs dans l'animation et le cinéma, les collectivités locales, les entreprises d'ingénierie, les cabinets d'experts comptables, l'assistance à la personne… (Bretagne, Paris, Luxembourg…),



J'ai également travaillé 4 ans dans la photographie ; prises de vues et développement…

C'est une activité que j'exerce dans mon entreprise, notamment pour la réalisation de magazine ( Marie Claire et Marie Claire Maison) en faisant des portraits pour des reportages et également des ambiances de magasins…).



Mes compétences :

Édition

Packaging

Sites internet

Identité visuelle