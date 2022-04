Titulaire d'un Master 2 professionnel Valorisation et Médiation des Patrimoines, j'ai au cours de mes expériences professionnelles et personnelles acquis une expertise du milieu culturel et me suis notamment spécialisé dans la communication et la gestion de projets avec un vif intérêt pour la mise en place de relations de mécénat et de partenariat.



Depuis plusieurs années, ma prise de responsabilités associatives ainsi que mes premières expériences professionnelles auprès de structures variées m'ont permis de développer des compétences en matière de conduite et de montage de projets culturels. J'ai notamment géré la recherche de financements, la mise en place de partenariats et d'un plan de communication et jusqu'à la réalisation effective de contenus et d'animations pour divers projets, qu’ils soient à caractère pérenne ou événementiel. Je possède également de nombreuses compétences en médiation (conception et animation d'actions et de supports à destination des publics) et création de contenu de visite incluant la phase de recherche historique (notamment en archives) puis la création graphique à l'aide de logiciels dédiés.

Mes objectifs sont clairs : je souhaite participer à la valorisation du patrimoine culturel et/ou naturel comme levier d’attractivité et de développement économique, alors qu'en terme de médiation je désire transmettre et mettre à la portée de tous les patrimoines qui nous entourent.



Je suis aujourd'hui à la recherche d'un poste en médiation, communication, relations publiques ou gestion de projet dans le secteur culturel, touristique ou évènementiel. Mobile en France, Europe voire au delà, je possède une excellente maîtrise de l'anglais et de bonnes aptitudes en espagnol. Par ailleurs, je possède de solides compétences en informatique notamment dans la maîtrise des outils de conception graphique (Indesign, Photoshop, QuarkXPress...), montage vidéo, création de sites web ainsi que les enjeux et usages des réseaux sociaux et bien sûr en bureautique (suite Office).



Dynamique et créatif mais aussi curieux d'apprendre et m'enrichir d'expériences variées, j'aime particulièrement le travail en équipe, le contact avec les publics, les échanges et enfin les challenges qui sont une source de motivation forte.



N'hésitez pas à me contacter pour toutes questions ou propositions de missions, je serais ravi d'y répondre.





Mes compétences :

Montage vidéo

Polyvalent

Organisation d'évènements

Microsoft Office

Rédaction de contenus (notamment pédagogiques)

Conduite de projet

Mise en place de Mécénats et Partenariats

Médiation adaptée pour des publics multiples

Communication et Relations Presse

Guidage et animation d'ateliers

Maîtrise de l'outil Informatique

Animation des dégustations de vin

Accueil et vente en boutique/billetterie

Bilingue Anglais/Français

Logiciels de PAO (Indesign, Photoshop...)