Cyril DURAND

Étant dans le milieu du machinisme agricole depuis mon enfance c'est naturellement que je me suis formé dans ce milieu. La vie m'a amené à voyager et rencontrer d'autres cultures, après avoir étudié aux USA, travaillé en Australie. En 2014 j'ai eu l'opportunité de pouvoir regrouper mes 2 passions qui sont le machinisme agricole et l'Amérique Latine en intégrant le leader français et européen de l'équipement d'épandage.

J'ai été en charge de créer la filiale brésilienne dont je suis actuellement le manager avec une équipe de 5 collaborateurs. Cette fonction me permets d'être au plus proche des dirigeants du groupe afin de réaliser du reporting et du sourcing sur différent secteurs:



Finance :

- Réaliser un business plan cohérent

- Planning mensuel de cash flow

- Maitrise du budget accordé par la maison mère



Comptabilité:

- Gestion des importations au Brésil

- Gestion des notes fiscales, des fiches de paie et des contributions sociales



Commercial:

- reporting direct avec mon directeur commercial brésilien en charge de 3 commerciaux

- développement export du groupe en Amérique Latine