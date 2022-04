Cyril ESPINASSE

COMPETENCES TECHNIQUES



Installation automatique: Kickstart, Pressed.



Durcissement OS Linux.



Langages: Python, Perl (Object),Shell (Bash), C++, VISUAL C++, C



Bases de données : Oracle, MySQL.



Méthodologie: Agile (Scrum).



Syst. d'Exp. :

LINUX:

o Red Hat EL V4 a EL V7, CentOs V6 a V7 ,

o Debian V7,

o Ubuntu V12.04 LTS,



Windows :

o 8,

o Seven,

o Vista,

o Xp pro,



UNIX :

o Solaris 2.8- > 2.10,



Firewall:

o Stonesoft (certifications SMCA et SFWA),

o Arkoon (V5 et V6)

o Iptables

o Firewalld



Cyber-securité: Tests d'intrusion réseaux



Réseau: TCP/IP, Active directory (sous W2000 et W2003), Firewall (iptables, firewalld), routage, Wifi et leur problématique de sécurisation des transmission (Mise en place et utilisation de serveur RADIUS, WPA, WEP avec utilisation xEAP, …).



Logiciel : IBM Clearcase multisite (Unix et Windows), IBM UCM (Unix et Windows), IBM Clearquest, Rational Rose.



Virtualisation: Vmware Vcenter and Workstation, Vmware ThinApp, Qemu/KVM, VirtualBox.



Mes compétences :

