Emilie DESAILLY (BLATTES)

Ingénieur d'études et de développement, je capitalise aujourd'hui près de 10 ans d'expérience dans le domaine informatique.

Personne de confiance, je m'intègre parfaitement dans les équipes, je sais évoluer sur de nouvelles technologies et réaliser un travail de qualité.

Je suis attentive et rigoureuse à la bonne évolution d’un projet et sais dialoguer avec les différents intervenants qui y participent.



Aujourd'hui je recherche un poste dans lequel je pourrais mettre en pratique mes compétences mais aussi en vue d'apprendre et progresser sur de nouvelles technologies/outils/méthodes ...



Mes points forts

• Esprit d’équipe, dynamique

• Méthodologique, polyvalente

• Maîtrise des environnements fonctionnels et techniques

• Attentive et rigoureuse à la bonne évolution d’un projet



Mes compétences

• Fonctionnelle : Banques & Assurances

• Langages : Windev 5.5, SQL, PL/SQL, HTML, XHTML, CSS, PHP, JAVA, Action Script 2.0, XML, Shell Unix

• SGBD : Access, MySQL, Oracle 9i/10 & 11g

• Outils dev. / graph. : TOAD, SqlDeveloper, Photoshop CS3, Flash 8

• Outils (autres) : ETI et Informatica (ETL), Mercury Quality Center, Mantis, PeopleSoft, Clearcase, Bi-query

• Méthodologie : Merise

• Systèmes & réseaux : Windows 9x/2000/NT/XP, Unix



