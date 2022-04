Cyril ESTOURNET

Expert Google Analytics et Google Ads certifié.

Mise en place de campagnes publicitaires en ligne Google Ads et Facebook Ads. Suivi et personnalisation Google Analytics. Optimisation et référencement de site web.

Au sein de la société EC2Web créée en 2003, société de services informatiques, spécialisée dans la réalisation de logiciel Intranet / Extranet, dans la conception de sites web, le référencement et le web marketing



Types de Projets :

Intranet / Extranet, Progiciels, Sites Web, Audits de référencement, Stratégies e-Marketing



Compétences :

Google Analytics, Google Ads

ASP .NET, HTML 5 / CSS 3, WordPress, E-Commerce

SEO, SEA, Web Marketing



Types de contrat :

Développements à la demande, contrats de prestation, missions courtes ou moyennes durée, travail à distance



Mes compétences :

Vb.net

CSS3

HTML5

Internet

Oenologie

Microsoft SQL Server

Base de données

MySQL

Wordpress

Google analytics

Google Adwords