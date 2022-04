Cyril FALIGON

Développement de réseau et apporteur d'affaire. Je m'emploie sur Viadeo à apporter mon avis dans les domaines de la CAO électrique.

N'hésitez pas à me contacter dans le cadre de vos veilles technologiques et pour tout conseils relatif à la schématique électrique, dans les secteurs industriels et tertiaires.



Les maîtres mots sont: CAO, électricité, See electrical, gestion de harnais, câblage...



Mes compétences :

Maintenance industrielle

Electrotechnique

Prospection