Cyril FAYOLLE

Je suis actuellement à la recherche d'un poste d'ingénieur d'étude ou d'assistant ingénieur en biochimie des protéines, biologie moléculaire et cellulaire.



date de disponibilité: immédiatement





FORMATION



2010 Université Paris Diderot, Paris VII

Master 2 Structure Fonction et Ingénierie des Protéines



2010 Institut Pasteur - paris XV

Diplôme de Biochimie des Protéines



2009 Université Paris Diderot, Paris VII

Master 1 Structure, Protéome et Génomique fonctionnelle



2008 Université Paris Diderot, Paris VII

Licence 3 Biochimie Biologie Moléculaire



2007 Lycée Gregor Mendel - Vincennes

BTS Bioanalyse et contrôle





EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



2009 – 2010 (7 mois) : Stage dans le cadre du Master 2 à l’Institut Cochin, dans l’équipe « Signal glucose et insuline et glucotoxicité » dirigée par Mr Tarik ISSAD, directeur de recherche au CNRS.



Tâches effectuées : Etude des molécules issues d’un criblage par BRET susceptibles d’empêcher l’interaction entre le récepteur de l’insuline et la protéine Grb14 (protéine inhibitrice de l’activité de ce récepteur). Différentes techniques utilisées : culture cellulaire, technique de BRET sur cellule vivantes, technique de BRET en système acellulaire, immunoprécipitation, western-blotting.





2006 (14 semaines) : Stage dans le cadre du BTS à l’université Pierre et Marie Curie, Paris VI, dans l’équipe « Biogenèse des signaux peptidique » dirigée par Mr Daniel SOYEZ, directeur de recherche au CNRS.



Tâches effectuées : Mise au point et optimisation d’un dosage immunoenzymatique d’un neuropeptide de crustacée, en utilisant : dissection des yeux d’écrevisses et prise de sang, extraction et purification de protéines, HPLC, ELISA





INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES



- Anglais : scientifique

- Connaissances informatiques : Word, Excel, sites scientifiques (Regresis, NCBI…), MikroWin, Image J

- Analyses et présentations des résultats

- Gestion des stocks et commandes

- Jobs d’étudiants : remise en rayons, gestions des stocks et commandes en juillet/aout depuis 5 ans à Auchan Fontenay, et en décembre 2010 / janvier 2011.





REFERENCES



- Dr Daniel SOYEZ, directeur de recherche au CNRS :

daniel.soyez@upmc.fr ; 01 44 27 22 62



- Dr Tarik ISSAD, directeur de recherche au CNRS :

tarik.issad@inserm.fr ; 01 40 51 64 09





POSTER



- Cornelia HAMPE, Cyril FAYOLLE, Richard EUDES, Cécile PIERRE-EUGENE, Maria MITEVA, Bruno VILLOUTREIX, Anne-Françoise BURNOL and Tarik ISSAD. Development of compounds inhibitors of the interaction between insulin receptor and Grb14



Mes compétences :

Biochimie

Biologie

Biologie cellulaire

Biologie moléculaire

Protéines