Cyril FAYOLLE

Après plus de quinze ans dans les secteurs d'activité du sport et de l'ameublement, je souhaite donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle. De formation supérieure technique, mon expérience professionnelle s'est bâtie exclusivement dans le retail et le marketing. Reconnu pour mes qualités notamment de commerçant, de pragmatisme, d'organisation et de rigueur, j'ai ainsi participé, en France et à l’étranger, au développement d'entreprises leaders de leur secteur. Les métiers de directeur de centre de profit, chef de produit, chef de marché, directeur des ventes, directeur commercial et directeur de filiale m'ont permis d'appréhender en détails l'ensemble de la « chaine » commerciale (B to B comme B to C)

En parallèle, j'ai pu également développer mes qualités de manager, qui ont participé à atteindre la majorité des objectifs fixés, ainsi que faire monter en compétence et en responsabilité mes collaborateurs. Je suis actuellement à la recherche d'un emploi de directeur régional, directeur des ventes, de directeur commercial ou de category manager, en France ou à l'étranger. dans les secteurs de la distribution spécialisée, de l'industrie ou du médical.

Passionné de sport, je joue en compétition au tennis et au golf. J'ai gardé de mes expériences professionnelles le gout des voyages notamment en Asie et Amériques.

Je réside actuellement en région parisienne.



Mes compétences :

Directeur régional

Directeur commercial

Sport

Distribution

Directeur des ventes

Chef de produit

Product manager

Développement commercial

Recrutement

Stratégie de communication

Management commercial