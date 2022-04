Cyril FLAMANT

Après quatre années d'expérience dans le conseil en création/reprise d'entreprise sur le territoire de le Havre et la zone dieppoise, je poursuis, depuis 2006, mon activité dans le conseil (emploi, formation, création, animation, etc) au sein du pôle emploi.



La création d'entreprise reste un domaine de prédilection dans lequel j'interviens aujourd'hui encore.



Plus personnellement, j'aime les activités artistiques : radio ; j'anime une chronique emploi & le théâtre ; comédien depuis 2009, j'ai fait une mise en scène et j'ai écrit ma première pièce de théâtre.



Mes compétences :

Chargé de mission

Conseiller emploi

Création

Création d'entreprise

Développement

Economie

Finances

Formation

Gestion entreprise