Cyril FOUGEAU

Arrivé par hasard dans le choletais le 03.07.06, je me suis intégré dans une petite structure d'une quinzaine de personnes dispatché entre un bureau d'études, et au montage des équipements pour handiqués que nous concevons et réalisons dans nos locaux. Meme si mon cursus ne me prédestinai pas à etre dans un atelier de montage, je mis suis toutefois bien adapté, et sur un plan personnel je trouve qu'avec ce métier j'apprend des techniques nouvelles, tout en utilisant mon propre savoir faire.



Mes compétences :

Bureau d'études

Bureau des Méthodes

Methodes

Polyvalence