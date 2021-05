Olivier TUR

Fort dexpériences réussies au sein d'entreprises internationales et aujourd'hui au sein de PME , je suis devenu un passionné de l'optimisation des organisations. j'ai développé ma propre approche de l'analyse des systèmes dorganisation au sein desquelles j'ai toujours privilégié le développement des collaborateurs.

Résolument challenger , j'aime "réparer" les organisations et les conduire vers le succès.

je suis certifié module 1 et j'ai suivi le module 2 de l'élément humain, qui a renforcé mes connaissances et mes convictions sur les rapports humains ,l'importance de la confiance et de l'estime de soi au sein des équipes.

Jai débuté depuis le mois de Mars 2019 la formation C&T avec JBS COACHING avec lambition de parfaire encore mes connaissances de lhumain et changer de posture de dirigeant vers coach, leader porteur de sens !

Ma vocation est de contribuer à termes à l'enracinement des valeurs humanistes au sein des entreprises , les accompagner dans leurs développements et vers une performance durable.