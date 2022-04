Cyril FOURNET

Issu du milieu professionnel avec un BEP en menuiserie, j'obtiens un BTS construction bois et intègre une université afin d'obtenir une licence en gestion de production industrielle.

Embauché à ma sortie de licence, j'apporte dynamisme, savoir-faire nouveau, et l'utilisation des nouvelles technologies, je m'impose rapidement comme un pilier technique de la société et en deviens le responsable du bureau d'étude.

Depuis je gère le bureau d'étude, traite les relations clients, expert et commercial. J'impose mes méthodes et participe aux décisions avec la direction.



Mes compétences :

Mitek 20/20

Microsoft Excel

AutoCAD

Word

Calcul de structure

Management

Caractérisation des matériaux

Taper un courrier

Relationnel

Visual Basic

Visual Basic for Applications

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

PAMIR