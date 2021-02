Stéphane BEDU

Professionnel des métiers du bois depuis 26 ans, jai occupé ces dernières années différents postes de technicien et de conducteur de travaux dans les domaines de lossature bois, de la menuiserie et de lagencement.



Compétences

- Etudes et chantiers:

Ossature bois, menuiseries intérieures, menuiseries extérieures, agencement.

Plans dexécution et de production, lancement et suivi de fabrication.

- Conduite de travaux:

Planning, gestions des effectifs, des sous traitants, du matériel et de la sécurité, réunion de chantier, respect des objectifs.

- Commerciale :

Relations clients, métrés et chiffrages, achats et négociations fournisseurs, facturation, suivi des règlements.

- Bureautique / DAO :

Pack office, Autocad, Topsolid, Diétrichs, Prodevis, Multidevis



Mes compétences :

COMMERCIALE

CHANTIER

CAO-DAO

ETUDES TECHNIQUES