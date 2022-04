Cyril GALLONE

Fort de 14 ans d'expérience réussie dans la vente de produits chimique consommables auprès de professionnels je suis maintenant manager chargé du recrutement et de la formation de vendeurs sur le rhone alpes.





Spécialisé dans la lubrification, je réalise des analyses techniques sur site afin de permettre des améliorations de process de lubrification et la résolution de problèmes.

De plus,je m’efforce d'enseigner aux techniciens les méthodes de ventes et techniques de démonstration en clientèle et assure avec eux le développement de leur secteur tout en conservant mes propres clients.



www.interflon.com

Également sur YouTube



Mes compétences :

Informatique bureautique

Vente

Tribologie

Recrutement

Environnement

Chimie