Cyril GARBOUS

Ancien sportif de haut niveau, j'ai fait évoluer ma carrière professionnelle autour de mes passions créant d'abord mon école de windsurf puis les magasins Freeride Attitude et Elephant' (Fréjus plage - ste Maxime - St Raphaël ).

Spécialisé dans les sports de glisse mais passionné d'informatique j'ai vite plongé dans le @commerce avec le site freeride-attitude.com qui progresse d'année en année et qui se place dans les premiers sites de glisse Français.

Je me suis plongé également dans l'import export avec la société Taaroa.

Nous sommes deux à gérer la société(avec Jimmy Miclotte) elle emploie 9 personnes à l'année et passe à 15 en saison estival,



Nous recrutons ainsi chaque années.

Nous proposons des offres de Stages marketing, @commerce, infographie, assistant chef de projet ...



Mes compétences :

COMMERCE

E commerce

Kitesurf

Magasin

Ski

Snowboard

Sport

Sport de glisse

Surf

Vente

Vente en ligne

stand up paddle

windsurf