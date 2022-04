Cyril GARNERO

Suite à une formation d'ingénieur chimiste, je me suis tourné vers le domaine des nanomatériaux où j'ai effectué plusieurs stages ainsi que mon doctorat. Je possède des compétences techniques en synthèse de nanoparticules par voie chimique et en caractérisation des matériaux, ainsi qu'en réalisation de matériaux composite. Je suis autonome, dynamique et persévérant. Enfin, mes qualités relationnelles ainsi que mon esprit d'équipe seront un atout pour m’intégrer dans une équipe.