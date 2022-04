Cyril GARNIER

Enthousiaste, curieux, perfectionniste, j'aime m'investir à 100 % dans ce que j'entreprends.

J'ai une préférence pour les entreprises, les industries ou les structures de groupes de moyenne dimension auxquelles je peux apporter mon expérience et ma transversalité dans la gestion et le développement de leurs stratégies de communication.



Mes compétences :

Stratégies de communication (B to C, B to B, Insti

Rédactionnel print et digital

Relations Publiques

Management

Veille concurrentielle

Gestion de la production

Relations Presse

Gestion budgétaire

Gestion de projet

Sales Force

Veille technologique

Réseaux sociaux