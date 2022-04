Cyril GARS

Titulaire de deux bacs + 5 en droit des affaires et en droit privé européen, je me suis lancé dans l'activité de l'immobilier depuis le 15 mars 2006.



Cela fait maintenant 6 ans dont 4 à mon propre compte.



Mais j'aspire désormais à autre chose afin de relever un nouveau défi notamment dans la communication.



Je suis ouvert à toute proposition.



N'hésitez donc pas à me contacter !



Mes compétences :

Agent immobilier

Courageux

Diplomate

Formation

Immobilier

juriste

Pugnace