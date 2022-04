Cyril GASTAUD

Consultant SEO freelance depuis 2012, j’ai travaillé sur mes propres sites, fourni des services à des sociétés de référencement et ai directement collaboré avec des propriétaires d’entreprises à travers un large éventail d’activités : artisans, avocats, médecins, B2B, artistes, site d’emplois …



Je fournis des services SEO pour les petites et moyennes entreprises qui couvrent : la recherche et la sélection des mots-clés, l’optimisation technique de site web, le taux de conversion, l’audit complet SEO de site web, le reporting suivi/analyse, la rédaction de contenu optimisé ainsi que la construction de véritable stratégie de netlinking. Dernièrement, je me suis consacré à la visibilité sur les marketplaces, notamment eBay.



Si il y a quelques étiquettes que vous pouvez m'attacher : entrepreneur, aventurier, rêveur, la chose la plus importante que vous devez savoir, c’est que je suis un vrai passionné de référencement. Professionnel certifié depuis près de 5 ans, je mélange mon amour pour la technologie avec ma passion pour le marketing. J'aime vraiment ce que je fais et ma passion se reflète sur votre ROI. Du moins je donne le meilleur de moi-même pour que ce soit le cas ;)



N'hésitez pas à me contacter si votre projet web répond à une de ces thématiques :

Créer ou refondre votre site web? Améliorer votre visibilité sur Google? Générer un trafic ciblé et maximiser votre taux de conversion? Mesurer votre audience et vos performances? Auditer le référencement naturel de votre site internet afin de détecter les facteurs bloquants au bon positionnement ? Augmenter votre visibilité et votre CA sur la Marketplace eBay ? Développer votre notre notoriété sur la toile ? Automatiser vos contenus via les RS ? ...



Bien entendu, nous pouvons également discuter d’autre chose qu’une éventuelle relation commerciale. Je suis ouvert aux questions, suggestions, critiques…



A très bientôt :)





Mes compétences :

HTML

SEO

SEM

CSS

Web analytics

Réseaux sociaux

Webmarketing

Graphisme

SMO

Référencement

Marketing direct

SEA

E-commerce