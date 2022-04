Cyril GAYRAUD

20 ans d'expérience professionnelle dans les industries agroalimentaire et pharmaceutique à des postes de direction opérationnelle ou de direction de projets.

Très forte compétence de définition, mise en place et démarrage de nouvelles structures industrielles : nouvelles organisations, nouveaux bâtiments.

Forte expérience de management de projets et management d'équipes.

Compétences avérées en assurance qualité, contrôle qualité, réglementations pharmaceutiques et amélioration continue avec pour objectif l'excellence opérationnelle.

Proactivité et prise de décision.





Mes compétences :

Qualité

Direction et management de projets

Direction et management opérationnel

Nouvelles organisations + structures industrielles

Management d'équipes