Alain EUZEN

Plus de 39 ans d'activités professionnelles dans les industries et services de la santé - médicament

Fonctions de Directions de départements, de division et transverses pour 7 différentes sociétés : production, distribution, services aux industries, consulting, ingénierie de validation

Responsable de formation

Postes de directions qualité sur site et en Corporate

Travail en free lance



Expert auprès d'AGENCES REGLEMENTAIRES,

Ancien expert Pharmacopée



Support, appui et résolutions de problèmes dans le domaine de la qualité des produits de santé : AQ, GMP, VALIDATION, Technologies stériles et aseptiques.



Mes compétences :

Systèmes qualité tous produits de santé

Audit et compliance FDA

Validation produits / procédés pharmaceutamceutiqu

Procédés aseptiques santé

Quality by design et anlayse de risques

Risk management

FDA

Audit

Formation

Insepction Readiness Programmes

Gouvernances Qualité et GMP

Coaching équipes Qualité

Management de la chaîne du froid