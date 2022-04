Alain EUZEN

Bonjour. Conscient que l'âge de mes neurones n'avait pas de caractère rédhibitoire, je poursuis donc, à la retraite, une activité qui me donne l'occasion de transférer mes compétences dans des sociétés et auprès de personnes attentives et bienveillantes. J'ai donc la mission de poursuivre, de transmettre, de donner des pistes rationnelles de réflexion au travers d'évaluations, d'audits, d'accompagnements techniques et scientifiques dans le domaine de la Santé. Produire un bine de Santé est un exercice complexe et requiert un benchmark important que j'ai eu l'occasion de mener dans le monde entier. Alors, pour préserver le pragmatisme qui manque à des structures qui ont perdu leurs ressources ou peinent à les recruter, je suis là, nous sommes là, avec nos méthodes éprouvées et nos pensées libres de toute contrainte managériale.



Mes compétences :

Analyse de risque

Analyse technique

Contrôle qualité

Chaine du froid

Conformité

Assurance qualité

Production industrielle

Audit qualité

Génie des Procédés

Medical Devices

Immunization

Biotechnology

depyrogenation training

TOP

Risk assessment

Risk Analysis

Quality Management

Process Critical Analysis

Particulate management

HACCP management

FMEA

European support

Environmental Monitoring

Audit